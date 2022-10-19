我国成立跨机构工作小组 应对勒索软件威胁

（早报讯）勒索软件攻击的增长令人担忧，政府成立跨机构工作小组应付这类威胁，加强我国的防护能力。

新加坡网络安全局去年接获137起与勒索软件相关的报案，比前年的89起多出54％。

同样的情况也在国外上演。美国规模最大燃料管线营运业者殖民管道的系统去年遭受勒索软件攻击，导致东岸燃油短缺，5000万名客户受影响。肉类加工企业JBS则因类似攻击，导致美国、加拿大和澳大利亚的肉类生产中断，并出现消费者抢购的现象。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（10月19日）在新加坡国际网络周开幕式上致辞时，宣布成立跨机构反勒索软件工作小组。他指出，企业、研究和教育等机构都须要加强应付网络威胁的防护能力，而其中一个影响到所有机构的便是勒索软件。

“犯罪分子会利用受害者较弱的网安措施来入侵系统获取数据，也看准他们不会报案而是付赎金，他们还会利用管辖区之间的漏洞逍遥法外。”

新成立的小组会把政府、企业和国际伙伴聚集起来，更有效对付这类威胁。网安局局长许智贤会担任小组主席，成员包括网安局、政府科技局、资讯通信媒体发展局、通讯及新闻部、国防部、内政部、新加坡金融管理局、新加坡武装部队和警察部队的高级官员。

小组会针对可应付勒索软件的政策、运作方案和能力提出建议。另外，勒索软件攻击多为跨国、跨境性质作案，转移资产后难以追踪，取证和执法面临诸多挑战。小组也会探讨如何加强在网络安全、金融管理和跨境执法行动等方面的国际合作，日后将报告提呈给政府。