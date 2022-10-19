当局推出网络卫生平台 为各领域业者进行分级

（早报讯）本地消费者日后上网购物时，可先查询哪些电子商务平台获得良好的网络卫生等级，放心网购。银行金融和医疗保健等领域，之后也会进行分级。

新加坡网络安全局会根据业者是否具备保护好系统和数据的能力进行分级，再通过新推出的网络卫生平台（Internet Hygiene Portal）定期公布各领域企业的表现。

一些评估标准包括确保业者使用“https”阻止入侵者篡改网站与用户浏览器之间的通信、通过域名系统安全扩展（DNSSEC）防止他人伪造或攻击域名系统，以及使用可防范仿冒和垃圾邮件的DMARC系统等。这些都是获全球网络标准和安全机制认可的最佳作业方式。

网络卫生等级分为三种，采纳大部分最佳作业方式的业者会获得绿勾，只采纳一些或没有采纳大部分作业方式，则分别获得黄勾和红勾。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期三（10月19日）在新加坡国际网络周开幕式上，宣布网络卫生平台启用时指出，新平台可协助用户进行“健康检查”，查询他们访问的网站是否具备必要的安全措施。

网安局已在新平台公布本地消费者最常使用的10大电商平台的等级。亚马逊、Ezbuy、职总平价、Lazada、趣天网（Qoo10）、ShopBack、虾皮（Shopee）和Zalora获得绿勾；阁室（Courts）和ebay则获得黄勾。目前没有业者获得红勾。当局接下来会陆续为银行金融和医疗保健等领域进行分级。