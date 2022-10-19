开宾利载孙女硬闯卍慈学校 车主鲁莽伤人入狱

（早报讯）开宾利豪车载孙女上学，不愿排在车龙后硬闯卍慈学校，承包商两度撞拦路老保安，导致对方膝盖受伤，他星期三（10月19日）早上承认鲁莽伤人及无保险开车，被判坐牢八周、罚款600元以及吊照一年。

这起引起公众哗然的事件发生于今年1月11日早上7时半左右。

被告梁逢财（61岁）当时开着白色宾利轿车载孙女上学，妻子坐在驾驶座旁的乘客座位。

当他快转进卍慈学校的大门时，见到门前有车龙，打算插队之际，却遭老保安梁亚发（62岁）拦截。

梁逢财不顾对方的安危，踩油门推进，撞上了老保安的腿部。

老保安不肯让开，梁逢财因此下车理论。学校职员也上前帮忙，两人向梁逢财解释，说他不能随便开进大门，要他绕道从小门进入。

梁逢财不听劝，再次上车硬闯。老保安肉身拦车，梁逢财仍踩油门推进，老保安被车推着倒退，直到老保安差点踉跄跌倒，拍了引擎盖两下，车才停下。

老保安最终妥协，梁逢财成功开着他的宾利车从大门进入了学校。

事发经过被人拍下放上网，警方介入调查后，将梁逢财逮捕。

老保安事后求医，医生诊断他右膝盖受伤，给了他三天病假。

代表律师求情时说，被告是第一次开车送孙女上学，并不熟悉学校的环境，阴差阳错下插了队，非常懊悔自己的行为。

除了承认一项鲁莽行为导致他人受伤的罪名以外，梁逢财也承认一项无保险开车的罪名。

庭上揭露，宾利的汽车保险只供商业交易用，梁逢财因此是在不受保的情况下开车。

儿子梁佳则日前被控一项擅自窜改车牌以及允许他人无保险开车的罪名。他的案件有待审理。