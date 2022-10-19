载客工罗厘明年起须分阶段安装遮雨罩 也须安排陪驾

（早报讯）为加强保障客工的安全，陆路交通管理局明年起将分阶段规定所有用于载送客工的罗厘须安装遮雨篷布。到了明年1月，每辆罗厘也须指定一名“车友”坐在司机旁边，确保司机驾驶时的状态良好并保持警觉。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期三（10月19日）走访郭家堡工程私人有限公司时，宣布三项加强载客工罗厘安全的新措施详情。

陆交局在人力部的支持下，将规定所有载送工人的罗厘，在后座所有非封闭侧面安装遮雨篷布。这一般是防水帆布，可与主要作为车顶的遮盖设备相辅相成。其中至少有一侧须是透明雨罩，以便在为工人遮风挡雨的同时，确保他们有足够的光线。

为给予业者足够时间安装遮雨篷布，这项措施将在明年起分阶段落实。

新注册的罗厘明年1月1日起须安装遮雨篷布，已在使用的轻型罗厘规定明年7月1日起须安装，最高装载重量（maximum laden weight）超过3500公斤的重型罗厘则须在2024年1月1日完成安装。

此外，人力部也将规定兼任罗厘司机的工人，如果已在工地工作至少六小时，在驾驶罗厘载送工人前，必须至少有半小时的休息时间。

每辆罗厘也会有一人担任司机的友伴，确保司机健康状态适合驾驶，并保持警觉。

这些措施预计最迟在明年1月1日落实，人力部也将针对安全载送工人发布公告，为雇主、司机、友伴和乘客所扮演的角色提供建议。

超过3500公斤罗厘安装限速器的规定 详情日后公布

交通警察也计划规定最高装载重量超过3500公斤的罗厘安装限速器，更多详情会在之后公布。

目前，只有最高装载重量1万2000公斤或以上的重型货车须安装限速器，最高装载重量3500公斤或以下的货车则须安装超速警报器。

许连碹说，政府在落实这些措施时将紧密关注所带来的影响，同时继续研究是否要落实更多措施，以及它们是否可行，包括鼓励公司尽可能使用巴士等其他交通工具载送员工。