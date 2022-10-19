屠妖节长周末关卡交通料拥堵

（早报讯）下个星期一（10月24日）是屠妖节假日，新马陆路关卡交通在这个周末料拥堵，移民与关卡局建议公众适当调整行程。

移民与关卡局星期三（19日）发文告说，兀兰关卡和大士关卡的交通流量已恢复至疫情前的大约80%，刚过去的周末（10月14日至16日），两个关卡的每日旅客量达到32万5000人。高峰时段的旅客量已恢复至疫情前的水平。

当局也指出，下个星期一是屠妖节假日，关卡预计将有交通延误。当局建议旅客在本周末适当调整行程，以免遇到交通拥堵的状况。

在2019年屠妖节长周末的高峰时段，旅客必须等上两小时才能通关。移民与关卡局估计，今年出境的高峰时段分别为10月21日下午3时至晚上11时59分，及10月22日早上6时至10时和傍晚6时至晚上11时59分；入境我国的高峰时段则是10月24日傍晚6时至晚上11时59分。

当局提醒所有旅客，应确保护照还有至少六个月的有效期。至于短期旅客则必须在入境前三天填妥电子入境卡（SGAC）。

此外，驾驶新加坡注册车辆者也须遵守“四分之三缸油”条例，以免被禁止出境，甚至被罚款。根据有关法令，违例者可被罚高达500元，或被控上法庭。驾驶外国注册车辆入境者则须持有车辆入境准证（VEP）、陆交局批准电邮，以及自动通行卡（Autopass）。