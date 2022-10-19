美国隔夜股市延续涨势 带动亚太股市普遍上扬

（早报讯）美国隔夜股市延续涨势让投资者松一口气，亚太主要股市星期三（10月19日）早盘普遍上扬，新加坡海峡时报指数午休前上升11.68点或0.39%，报3037.56点。

海指星期二（18日）终结了八个交易日的连跌，今早延续涨势。海指成分股午休前普遍上涨，三家银行股票——星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）都上涨，午休前分别上升1.11%、0.95%和0.31%。

亚太股市方面，日本、澳大利亚和马来西亚股市上升，截至中午时分，分别上升0.59％、0.35％和0.67％。香港和深圳股市则疲弱，分别跌了1.13％和0.61％。

金融公司B. Riley首席市场策略师霍根（Art Hogan）指出，美国企业盈利比预期的好，是让市场止跌的催化因素。他说：“这一轮的财报季节让投资者把注意力放在美国企业的实际盈利表现，而不是依赖较过时的经济数据。”

投资者对美国第三季公司业绩感到欣慰，美国银行（BofA）业绩强劲，最新发布业绩的高盛（Goldman Sachs）和强生（Johnson & Johnson）的盈利表现也比预期好，让投资者持续情绪高昂。

此外，英国撤销了预算案的减税措施，稍微缓解投资者的担忧。为了挽回市场对政府财政计划的信心，英国新财政部长亨特提前在星期一（17日）公布新的税收与支出措施。这项计划原定于31日公布。

尽管股市出现反弹，但一些分析师提醒，全球经济未摆脱困境。

美国银行财富管理公司首席股市策略师桑德文（Terry Sandven）指出，通胀趋势、美国联邦储备局采取鹰派立场，以及企业盈利增长明年放缓，仍是影响投资者情绪和股市的重要因素。分析师依旧普遍认为，企业盈利预测将往下调整。