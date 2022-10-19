废除第377A节条文 国会将为《刑事法典》和新加坡共和国宪法（修正）法案提出一读

（早报讯）政府决定废除《刑事法典》第377A节条文，国会星期四（10月20日）复会时，《刑事法典》（修正）法案和新加坡共和国宪法（修正）法案将提出一读。

李显龙总理在今年的国庆群众大会指出，政府将废除《刑事法典》第377A节条文，男性之间的性行为将不再视为刑事罪行。新加坡整体上仍是个保守的社会，但同性恋者已被更多人，尤其是年轻国人所接受，是时候再检讨这个根本问题。

此外，377A已不只一次在法庭面对挑战，虽然至今未有人挑战成功，但如果未来还有人挑战这个条文，它将面临被推翻的重大风险，基于这些原因，政府决定废除第377A条文。然而，新加坡人对废除377A所申论出的婚姻定义、同性婚姻、领养等课题也表示关注，政府决定修宪保护婚姻的定义。

根据国会秘书处星期三（10月19日）发出的议程，除了上述两项法案，国会也将提出消费税（修正）法案，以及住屋与发展（修正）法案一读。

另有一项法案提出二读，即国际开发协会（修正）法案。

议员们仍关注住宅降温措施，以及预购组屋等候时期等房屋课题，共向国家发展部发出14道相关问题。

针对本月兀兰关卡停电的事件，议员也提出三道问题，关注是否有数据泄漏、以及应对措施等。

三巴旺集选区议员傅丽珊将以“新加坡为应付失智症做好准备”为主题，提出休会动议。