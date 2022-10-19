被指聘女佣同时顾数孩 保姆叫屈

（早报讯）保姆被指同时照顾多个小孩，还让女佣帮忙看顾。保姆叫屈，指她仅带三个小孩，并说家长送孩子前去给她托管前，都曾到家里视察，也知道她有女佣以及同时照顾三个小孩，并且明白她能妥善照顾这些小孩。

《新明日报》早前报道，一对父母去年把不到一岁的女儿送到保姆家托管，但指保姆放任女儿大哭，还说保姆同时照顾五个小孩，并找女佣一起帮忙带，质疑对方的专业以及合法性。

古姓保姆（30岁）受访时解释，家长决定送孩子来给她照顾前，都曾上门“视察”，也了解她家里的情况，他们当时并没有异议。

她指丈夫平日上班，之前她在家专心带自己的小孩，后来为了赚点生活费，两年前开始当起保姆。她说：“女佣主要帮忙带我的儿子，我最多同时照顾三个小孩，完全没问题。”

针对放任女童大哭的指责，古女士解释，女童爱哭，一放下就容易哭个不停，所以她得经常抱着她。

“有一次，女童来我家时身体发热，之后冠病检测成阳。当时，我就在女童旁边照看。碍于担心接触后，会交叉感染其他孩童，所以才没有抱她。那天家长来接时，发现女儿在哭，就认为是我照顾不周，但那也是事出有因的。”

古姓保姆说，女童的哭声也影响了邻居，曾有警方怀疑她“虐童”而上门查看。她说，她并非一定要赚这笔钱，也曾和女童家长提议换保姆。

家长于今年3月，已把女童接走。