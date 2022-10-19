中小学明年1月3日开学

（早报讯）中小学将于明年新学年的1月3日开学，最后一个学期会在明年11月17日结束。

教育部星期三（10月19日）公布中小学、初级学院和励仁高中2023年新学年的学段和假期表。

明年的元旦（1月1日）落在星期天，1月2日（星期一）定为公共假期，全国中小学将于星期二（1月3日）开学，最后一个上课日是11月17日（星期五）。

文告说，如同今年和去年的安排一样，全国小学以及教育部幼儿园一年级新生将在明年1月3日开学；小二至小六学生，以及教育部幼儿园二年级孩童，则在1月4日开学。

教育部指出，上述安排原本是冠病疫情期间为保护学校师生安全而推出，由于这个措施有助年幼学生在开学第一天适应学校新环境，教育部将延续这项安排。

配合1月的O水准成绩放榜，初院和励仁高中新生将在2月3日（星期五）开课，在籍学生则在1月9日（星期一）开课。

明年的学校假期包括青年节隔天的星期一（7月3日）、国庆日隔天（8月10日）、教师节（9月1日）以及儿童节（10月6日）。

公共假期方面，明年农历新年初一和初二落在1月22日（星期天）和23日（星期一），1月24日（星期二）定为公共假日，学生将在初四，即1月25日（星期三）回校上课。