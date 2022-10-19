口福设本地新总部 加快自动化和数码化进程

（早报讯）本地餐饮集团口福在本地设立新总部，加快集团在自动化和数码化进程。

位于兀兰岭一号（1 Woodlands Height）的新总部高七层，总楼面面积2万平方公尺，建设总耗资5500万元。

为了更好地服务全岛180多间餐饮店，新总部不仅拥有先进的自动化食品加工线，还设有20个食品加工厨房单位和一个云厨房，营运规模是之前中央厨房和总部规模的五倍。作为一个综合性总部，楼里还设有烹饪培训学院、员工宿舍和餐厅。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期三（10月19日）出席口福新总部的开幕仪式致辞说，餐饮服务业在我国经济和社会中发挥着至关重要的作用。它在增强企业多元化和为社会提供就业机会的同时，丰富了人们的饮食和生活方式。

在后疫情时代，政府将加强对餐饮服务公司在数码和创新方面转型的支持，以提高行业能力。2020年至2022年，我国有近6000家餐饮服务公司利用政府推行的提高生产力解决方案津贴（Productivity Solutions Grant）向数码化转型，其中大约70％的公司已将电子订单、电子采购和人力资源管理等数码化。

今年是口福成立20周年。口福总裁庞琳在接受《联合早报》的采访时说，为促进集团数码化发展，集团已专门聘请了数码主管。新总部采用的自动化设施可以将生产力提高140％。

对于企业接下来的发展，庞琳说，开源、节流和创新一直是集团发展的理念。因全球宏观经济不稳定，集团在关注潜在市场的同时，将更注重通过科技来提高自身生产力和节约成本。为了与口福食阁摊位租户共度高通胀的挑战，集团一方面会加强食阁管理以吸引更多食客，另一方面，利用集团议价能力为租户争取更优惠的资源。