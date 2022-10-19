持有优惠车资卡年长者、低薪员工和残障者及购买成人月票者可加入“新便利”计划

（早报讯）持有优惠车资卡的年长者、低薪员工、残障者及购买成人月票的人，即日起可选择把车资卡提升为“新便利”（SimplyGo）优惠车资卡。之后，他们可通过手机应用随时为卡充值，省下排队充值的不便。

陆路交通管理局星期三（10月19日）发文告说，持有优惠车资卡的年长者、低薪员工和残障者，及购买成人月票者即日起可前往任何通联（TransitLink）售票处或售票机，将现有优惠车资卡提升为“新便利”优惠卡。

之后，这些乘客可继续使用现有优惠车资卡乘坐公共交通，并继续享受同样的优惠票价。

升级成新便利优惠卡后，他们可通过易通卡（EZ-Link）手机应用为优惠卡充值，无需前往充值机或车站。若遗失优惠卡，他们能使用手机应用，立即终止优惠卡的支付功能。这将为约200万名持有优惠车资卡的乘客和他们的看护者省下填补车资的时间。

从明年起，持有小学、中学和初级学院或励仁高中（Millennia Institute）学生优惠卡或学校智慧卡（School SmartCard）的学生，也可将优惠卡升级为“新便利”优惠卡。更多信息将在日后公布。

陆交局指出，由于使用者无法在地铁检票处和巴士阅卡器上立即查看票价与卡的余额，因此他们可下载易通卡手机应用，获取相关信息。截至上月底，“新便利"用户每月乘坐公交的次数占成人票价趟次的约40％。