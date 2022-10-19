MINDS新厨房投入运作 助更多智障人士学习一技之长

（早报讯）新加坡智障人士福利促进会（MINDS）推出烘焙计划售卖饼干等小吃，产品大受欢迎一度供不应求。经过一年多的扩建，位于女皇镇的新厨房投入运作，面积相对之前增加约两倍，且设备更齐全，能容纳多一倍的学徒，助更多智障人士拥有一技之长。

为了让智障人士有机会适应工作要求，培养良好工作态度，MINDS2010年推出烘焙课程，如今发展成规模可观的社会企业MINDS烘焙师（MINDS Bakers），目前在两个厨房设施运作，共有40名烘焙师和多名见习学徒。

烘焙师工作态度十分认真，在制作过程中井井有条地完成各自任务，合力制作出多种不同口味的饼干和佳节美食。

MINDS烘焙师运营十几年，产品深受喜爱，还几度因为公众和企业的订单太多而供不应求。

经过翻新后，协会位于新加坡航空—MINDS职能发展中心的新厨房面积增加约两倍，也增添不少先进的烘焙器材，可媲美专业烘焙设施。文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期三（10月19日）出席MINDS新厨房的开幕仪式。

MINDS住宿与社区服务处处长林忠志说，新厨房可容纳多达50名学员，比现有的22名增加超过一倍。“我们的目标是让对烘焙有兴趣的智障人士学习一技之长，甚至在日后获得正式工作。只要社会和业界给予适当的理解和支持，他们一定能够胜任。”