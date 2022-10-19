客工举纸追讨欠薪 外劳中心发现有客工在工作上面临困难

（早报讯）九名客工疑因遭拖欠薪水在宏茂桥举纸张抗议，外籍劳工中心介入后，发现有客工在工作上面临困难，一些甚至得自掏积蓄应付日常开销。外籍劳工中心目前已为约200名客工提供每日伙食，直到相关问题解决为止。

星期二（10月18日）下午，九名客工来到宏茂桥一家公司门口，举起纸张追讨欠薪，引起关注。

该公司事后澄清，事件的起因来自装修工程的主要承包商上海忠记私人有限公司，以及二手承包商正大私人有限公司之间的纠纷。

外籍劳工中心星期三（19日）在脸书声明，他们在事情曝光后跟建筑与木业工友联合会（BATU）联手，积极联系和援助受影响客工。

同一天傍晚，外籍劳工中心人员就到榜鹅S11宿舍，向客工了解他们的情况，其中就包括有没有面临工作上的问题。

外籍劳工中心人员跟30名上海忠记私人有限公司的客工详谈约半小时后，发现当中有许多人都面临工作上的困难，有者甚至得用个人积蓄来应付伙食和交通开销。

为了应付当下的情况，中心立即着手为住在宿舍内约200名来自上海忠记私人有限公司的客工安排伙食，直到相关问题解决为止。

外籍劳工中心也会向人力部通报事件，并配合当局迅速处理正大私人有限公司和上海忠记私人有限公司的客工问题。