涉赌涉黄涉漏税烟 32男女被调查

（早报讯）扫黄、扫赌、扫漏税烟，勿洛警署连同另外六个执法单位，在芽笼展开为期两周的执法行动，共有32名年龄介于21岁至73岁的男女被调查。

根据警方星期三（10月19日）的文告，执法行动主要是取缔芽笼一带的非法活动，由勿洛警署带领，来自刑事侦查局、中央肃毒局、卫生科学局、移民与关卡局、人力部，以及新加坡食品局的执法人员也参与行动。

这项跨部门的联合行动从9月25日开始，10月8日结束。

在其中一个联合行动中，执法人员分别突击芽笼23巷的工业单位、乌美1路的商用单位，以及芽笼29巷的餐饮场所，10男一女涉及赌博活动被调查，他们的年龄介于46岁至73岁。

11名男女因涉及赌博活动被调查，警方起获赌具等证物。（警方提供）

另外，联同卫生科学局、移民与关卡局和中央肃毒局，在芽笼展开的一系列的扫荡行动中，执法人员起获未注册的保健产品，包括咳嗽药水和多种壮阳药，市价约1万4687元。四名男子在保健产品法令（Health Products Act）被调查。

执法人员在扫荡按摩院的行动中，逮捕两名年龄分别为39岁和54岁的女子。（警方提供）

两家位于芽笼路的按摩院，因无牌经营被调查。两名年龄分别为39岁和54岁的女子在妇女宪章罪名下被捕。

执法人员也扫荡位于芽笼一带的旅店，年龄介于24岁和41岁的10女一男被捕。

在芽笼路和芽笼18、20和35巷的执法行动中，两名25岁和26岁的男子涉及私会党活动，在社团法令（Societies Act）下被捕。

两名69岁的男子，则在漏税烟的取缔行动中被捕。另一名64岁的男子则因拥有漏税烟被罚款。

针对32人及两家按摩院的调查正在进行中。