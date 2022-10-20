（早报讯）全球通胀居高不下对经济的影响再次成为投资者关注的焦点，美国股市无法延续涨势，星期三（10月19日）隔夜股市全线下跌，纳斯达克指数升0.85％，标普500指数跌0.67％，道琼斯工商指数跌0.33％。

最新数据显示，英国9月份的通胀率达10.1%，重回40年来的最高水平。投资者情绪转为谨慎，华尔街股市无法延续过去两天的涨势。

全球主要经济体面临经济衰退的风险使市场情绪悲观，亚太股市星期三表现低迷，跌多涨少。新加坡海峡时报指数星期三闭市微跌3.08点或0.1％，报3022.80点。

星期四（20日）可关注的股票：

1）胜科工业（Sembcorp Industries）星期四开市前宣布，子公司PT胜科能源印度尼西亚（PT Sembcorp Energy Indonesia）与Pertamina Power Indonesia和IGNIS Energy控股签署联合研究协议，共同探讨在印尼把生产洁净氢气（hydrogen）技术商业化的可行性。

根据这项合作，财团将评估在苏门答腊从绿色能源源头，发展生产洁净氢气的设施，发挥印尼庞大的再生能源潜能。

2）胜科海事（Sembcorp Marine）星期四开市前宣布，子公司胜科海事浮动平台与浮动装置（Sembcorp Marine Rigs & Floaters）与New Fortress Energy关联公司达成一项服务协议，把两个圆柱形钻井船转换成浮动液化天然气设施和负责工程工作，第一个设施预计在2024年上半年交付。

3）胜宝工业信托（Sabana Industrial REIT）闭市后发布第三季业务报告，信托的第三季组合出租率达到89.1％，创下自2017年第三季以来的最高纪录。信托这个季度签了8万3588平方英尺的新租约，主要租户来自运输与供应链行业，以及媒体与出版领域。7万1266平方英尺的租约也获得续约，租金调升率为10.2％。