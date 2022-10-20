医疗设备将按网安能力贴上分级标签

（早报讯）本地消费者和医疗保健业者日后购买医疗设备时，可选购贴上网络安全标签的产品，降低遭受网络袭击或入侵的风险。

市场上售卖不少可连接至医院或住家网络的医疗设备。新加坡网络安全局指出，这些设备可实时关注病患的健康情况，却也面临网安风险。当局因此同卫生部、卫生科学局和综合保健信息系统公司（IHiS）合作，将网络安全标签计划扩大至医疗设备。

网安局在2020年推出这项计划，根据电子产品的网安能力划分等级，协助消费者选购较安全的电子产品。截至今年10月已有超过200个产品申请到标签。

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期四（10月20日）在新加坡国际网络周的物联网圆桌会议上致辞时说，标签可协助消费者和医疗保健业者认准哪些医疗设备具备更好的网安能力，也能鼓励供应商研发出更安全的医疗设备。

医疗设备的网安标签会分为四个等级。所有符合卫生科学局网安标准的医疗产品会被视为符合第一等级的要求。这包括医疗影像设备、病患监护仪和糖尿病管理系统等。

要获得第二至第四等级的标签，则须符合更严格的安全标准，也可能需要通过第三方独立测试。有关当局会在下个月咨询业界，敲定不同等级的具体要求，更多详情会在准备就绪后公布。