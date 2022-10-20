全球经济前景不明朗 亚太投资者保持谨慎

（早报讯）全球经济前景不明朗持续让投资者担忧，亚太股市星期四（10月20日）早盘普遍下跌，本地投资者保持谨慎，新加坡海峡时报指数午休前跌6.17点或0.2％，报3016.63点。

美国星期三隔夜股市全线下跌拖累了亚洲股市的走势。其中，香港股市表现最差，下跌超过2％。日本、韩国、台湾和澳大利亚股市也跌超过1％。

海指延续跌势，成分股午休前普遍下跌，领跌的是星展集团（DBS）、新加坡交易所（SGX）和大华银行（UOB），午休前分别下跌0.76%、1.77%和0.34%。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、云顶新加坡（Genting Singapore）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）逆势上升，分别上涨5.26%、3.23%和2.50%。

美国企业第三季财报季节已展开，尽管传出一些好消息如网飞（Netflix）、联合航空（United Airlines）和美国银行（BofA）等企业的业绩表现不错，但分析师认为，整体而言还是不乐观。

F.L.Putnam投资管理公司首席市场策略师哈桑（Ellen Hazen）说：“今年的经济增长预测不断下调，在这样的局势下，企业要取得盈利增长真的不容易。”

全球面对高通胀压力，提高了主要经济体面临经济衰退的风险。英国发布的最新数据显示，食品及非酒精饮料价格大增14.5％，促使9月份的通胀率达10.1%，重回40年来的最高水平。

Ventura财富管理公司董事卡希尔（Tom Cahill）认为，目前为止，没有任何迹象显示通胀趋势将往好的方向发展。

为抑制通胀进一步升温，美国联邦储备局自3月展开加息周期，至今已五轮加息，市场押注当局有可能在11月和12月都加息75个基点。