为代付员工薪水欠阿窿 助理经理偷卖拉面店15万元肉类

（早报讯）为拿回自掏腰包聘请员工的钱，助理经理偷偷卖掉拉面店的15万元肉类。

被告陈汉文（译音，50岁）星期四（10月20日）早上承认两项失信及无照开车的罪名，其余两项交由法官考虑后被判坐牢一年半又两周，以及吊销各级驾照两年。

根据案情，被告是在2019年11月成为金田家拉面馆（Kanada-Ya）新加坡的助理经理，除了负责管理及聘请中央厨房里的员工，也负责管理食材货仓。

上任不久后，被告说他不够人手，替公司聘请了三名厨师。但是，支付薪水时，公司称担心被告聘请的人不合乎人力部的规定，因此没给薪水，要他先用每月零花钱付薪水。然而，零花钱每月只有2000元，除了用来请人，还得用来买食材。三名厨师的薪水每月高达6000元，被告因此自掏腰包垫付。

然而，被告不够钱，因此向阿窿借钱，打算等公司将款项发下来后再偿还。不过，公司直到2019年12月31日才雇用了承包商来处理薪水的事情，承包商每周都会将一笔钱给被告，但不足以偿还阿窿。

被告欠了一屁股债，因此从2020年7月开始将仓库里多余的食材变卖。

他将材料卖得差不多了，都不够钱还债，因此盗用公司的名义买更多食材变卖，从2020年7月18日至2020年10月7日之间转卖了价值15万3234元的肉类。期间，他还私吞了一笔用来买鸡蛋的1200元。

被告后来遭公司辞退，找到负责送货的新工作。但是，他没有执照，无照开货车时出了车祸被捉。