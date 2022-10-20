马赛地撞电单车 情侣被拖行4米

（早报讯）女儿和准女婿被马赛地撞倒，后者甚至手脚折断当场昏迷，电单车被卡在马赛地车底，遭拖行4米，父亲网上寻找目击者和事发视频。

这起车祸发生在周一（10月17日）晚上8时，地点在武吉班让的柏提路（Petir Road）。

网友阿希吉（36岁，工程师）事后在脸书发贴文，称希望找到事发经过的视频，还原车祸过程。

记者联系上阿希吉，他说自己是女伤者的继父。当天女儿（23岁，文员）和她的未婚夫（24岁，操作技术员）骑着电单车，准备和他与妻子会合，然后去吃晚餐，岂料途中遇上车祸。

据他了解，当时电单车经过路隆（road hump）前已经放慢速度，却遭后方的马赛地撞上。

电单车被撞倒后倒地，刚好卡在马赛地的车底，遭马赛地拖行了4米。

“女儿事后马上打视频通话给我，我看到她躺在路上。过后，有路人接过电话，通知我们女儿遇上车祸。我们马上赶往医院。”

他说，据女儿转述，事发后一名年纪较大的男子先下车，还帮忙把她从电单车底下拉出来。

根据阿希吉上传的视频，现场有两辆救护车到场，多名民防和医护人员在场施救，一旁还有多名公众驻足围观。

从视频可见，电单车尾部卡在马赛地的右车头底下。

民防部队回复《新明日报》询问时证实这起事故，并称两人被送往陈笃生医院。