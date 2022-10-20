【国会】国会拟议废除377A 11月28日进行二读

（早报讯）我国宪法拟议增加一个专门阐述婚姻制度的新条款，在不把婚姻定义写进宪法的前提下，赋予国会权利为婚姻下定义。

这个新的第156条（Article 156）注明，国会有权制定法律来定义、管制、保护、保障、支持、促进和推动婚姻制度。

此外，有了第156条的保护后，个人不能援引宪法中有关基本自由的条文，作为支持废除现有婚姻定义的理据。保护范围也涵盖根据这项定义所制定的法律和政策。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（10月20日）向国会提呈刑事法典（修正）法案，拟议废除长期以来引发争议的第377A节条文。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高过后跟着提呈新加坡共和国宪法（第三修正）法案。

第377A节条文是英殖民统治者于上个世纪30年代定下的法令，把男男性行为视为刑事罪。

修改宪法的目的，是为了在废除第377A节条文后，保护婚姻的定义，以及以确保这个定义为基础的各项法律和政策不会被挑战，包括公共住房政策、教育、领养条例、广告标准和影片分级。

根据妇女宪章，婚姻是男女之间的结合。国会不会把这个定义写入宪法中，而是通过加入阐述婚姻制度的第156条，赋予国会权利制定婚姻的定义。

两项修正法案将在11月28日进行二读，到时议员会就此展开辩论。