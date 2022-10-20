【国会】三分一未还清金融机构贷款屋主 配套随市场利率变动

（早报讯）截至今年第二季，每三名未还清金融机构贷款的屋主当中，有一人的贷款配套随市场利率变动，他们偿还的款额在过去几个月已有所增加。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（10月20日）在国会答复议员有关利率上涨如何影响屋主的询问时，透露这点。

他指出，其他屋主的贷款配套分为两类，一类与银行现行利率（board rate）或定期存款利率挂钩，虽然会跟随市场利率的走势，但有一段时间的延误，另一类则是首两三年有固定利率的贷款。

无论如何，鉴于利率在未来两三年仍可能继续居高，所有家庭都会面对比今天更高的借贷成本，因此下来应谨慎做出贷款选择。

陈圣辉说，总体上，新加坡的家庭债务状况仍然健康，金融机构贷款中的不良贷款比率处于0.3％的低水平，止赎（foreclosure）数量自去年以来也呈下滑趋势，今年只有不到30个单位。

至于组屋屋主的贷款情况，国家发展部长李智陞回应相关议员询问时说，利率上涨对组屋屋主的影响取决于他们所选择的贷款配套。选择向金融机构贷款的人当中，约两成的配套会随市场利率同步变动。

至于向建屋发展局贷款的组屋屋主，他们的还款额并未受利率上升影响，这是因为建屋局的优惠贷款利率仍维持在2.6％。这个利率每季度检讨一次。