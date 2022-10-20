卫生部：医院将采取措施应对急诊部门拥挤情况

（早报讯）一些医院急诊部门出现拥挤情况，导致病患等候时间延长，卫生部说，医院将采取应对措施，包括安排更多住院护理团队照料急诊部门病患。

卫生部答复《联合早报》询问时说，公共医院急诊部门过去几个月出现大量病患，多数病患的病情与冠病没有关联，但情况因近期冠病确诊病例增加而加剧，而医院会优先处理病危病患。

发言人说：“在紧急部门出现拥挤的高峰期，医院将采取措施缓和情况。这包括启动照料住院病患的医疗团队照料急诊部门病患，确保治疗能尽快开始。医院也会在急诊部门增加床位和等候区，并尽快将病患转移至病房，让病房的护理团队照料。”

医院也会让无需急性护理的病患更快出院，腾出病床给急诊部门的病患，以及根据病患的需求将他们转移至其他设施，包括社区医院或疗养院。

卫生部指出，无需急性治疗但还需时间安排出院后护理的病患可转入过渡护理设施。卫生部长王乙康在8月透露，盛港社区医院内的设施将有164张床位。

设在会聚@樟宜（Connect@Changi）第10展厅的冠病治疗设施也被转换成过渡护理设施，到了9月底两个过渡护理设施有364张床位。

如果有个别的医院出现病患数量激增，卫生部也会评估其他医院的床位数，启动民防部队的救护车将病患送往其他医院。

卫生部也呼吁公众，除非是紧急情况，应避免前往紧急部门，而是到综合诊疗所或全科医院求医，以便让需紧急护理的病患能更快得到治疗。