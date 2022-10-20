【国会】建屋局至今已推出近1万1000间等候时间较短预购组屋单位

（早报讯）建屋发展局至今已推出近1万1000个等候时间不超过三年的预购组屋单位，其中7200个于2020年至2022年推出。

国家发展部长李智陞在国会答复有关预购组屋等候时间时说，建屋局自2018年起推出等候时间较短的预购组屋单位，但这些单位的供应因为疫情期间建筑工程延迟或受阻，以及预购组屋需求较高而受影响。

在增加预购组屋供应的同时，李智陞说，政府将努力推出更多等候时间较短的预购组屋项目，但这取决于土地和基础设施是否准备就绪。

在等待新组屋建好前，符合条件的买家可通过育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS），暂时租住组屋。

PPHS临时单位供应量预计在2021年至2023年增加一倍，但李智陞指出，由于供应仍有限，PPHS申请者的收入顶限将维持在7000元，以优先考虑那些没有能力在开放市场租房的人。

政府是在去年8月为PPHS计划实施收入顶限。李智陞说，7000元的收入顶限与非成熟市镇的三房式组屋的一般收入顶限挂钩，并远高于PPHS申请者在这项要求落实前的家庭月均收入中位数，即5700元。

过去一年，PPHS申请者的家庭月均收入中位数下降至4400元。