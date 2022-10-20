行业指南：先买后付业者只可让顾客累积最多2000元未还款项

（早报讯）先买后付业者接下来只可允许每名顾客累积最多2000元的未还款项，除非顾客能够完成额外的信用评估。

这是先买后付工作组（Buy Now Pay Later Working Group）推出的行业行为指南的标准之一。

目前，业者一般为顾客设定交易额顶限，根据顾客使用的还款方式以及还款记录决定，有些可高达数千元，新顾客的交易顶限一般较低。

在新加坡金融管理局的指导下，新加坡金融科技协会（Singapore FinTech Association）今年3月与本地业者成立先买后付工作组，星期四（10月20日）公布了行业行为指南。

先买后付服务指的是，消费者在网上或实体店购物时，若零售商和先买后付业者合作，可选择分期无利息还款。在本地较普遍是购物时先付三分之一的款项，剩余的分两个月还。一般先买后付业者会从每一笔零售交易中抽成。

和以往的分期付款购物相比，先买后付服务除了包含家具电器等大额商品，也包括范围更广和数额更低的产品服务，例如衣服、包包、鞋子、化妆品、餐饮、健身、旅行等。这项服务推出后受到年轻消费者的欢迎，也引起监管当局的关注，担心出现过度消费和负债问题。

除了款项顶限，行为指南也要求，先买后付业者应该为包括逾期还款违约金（late fee）等在内的费用设定上限，任何费用和利息都不会计算复利。

业者也会考虑为面对财务困难的消费者提供援助，如豁免全部或部分收费或延迟收费，制定双方可接受的付款安排，在这段期间，业者不允许消费者使用服务交易。业者承诺不对顾客启动破产程序。

其他要求包括业者不打有误导性的广告，以及允许消费者主动把自己排除在先买后付服务和宣传之外。

为了鼓励业者采纳行为指南提出的标准，业者须要通过审计和认证过程，获得一项信任标记，展示他们符合指南的标准。

下一阶段，工作组会设立信用信息共享办公室，完成认证过程，向合格的业者颁发信任标记，预计会在2023年较迟时候完成。

根据政府此前提供的数据，本地消费者使用“先买后付”方式进行的交易额去年达4亿4000万元，比前年增加近三倍，但只占所有银行卡交易额的不到1％。

参与工作组的先买后付业者包括Grab、Atome、ShopBack、Ablr、Latitude Pay、Pace、Split和SeaMoney八家公司。