（早报讯）投资者担忧美国联邦储备局会继续加息，美国星期四（10月20日）隔夜股市全面下滑，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工商指数分别下滑0.61％、0.80％和0.30％。

路透社报道指出，美国申请失业救济金数据下滑说明联储局积极加息对紧张的就业市场的影响有限，这加剧了联储局会继续积极加息的担忧。

亚太股市星期五（10月21日）开盘时表现疲弱，悉尼和日本分别下滑0.90%和0.37％；韩国则微升0.03%。

新加坡海峡时报指数星期四低开平走，闭市报3022.7点，微跌0.1点。

以下是星期五（21日）值得关注的股票：

1.中国之星食品集团（China Star Food）星期四闭市后发文告答复新交所询问时表示，集团已向多家审计公司要求报价，但审计公司忙于现有项目或没有足够人手让公司聘用，所以集团未能确定合适的审计公司为集团进行审计。集团已决定继续聘用RT LLP为集团的审计师，并会尽快于10月31日之前向新交所提出延期申请。集团也表示，2023财年上半年的业绩发布不受影响。

2.速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）星期四闭市后宣布，全资子公司Precast Concrete Pte. Ltd.赢得约5000万元的合同，包括为本地组屋兴建项目制造、提供和交付预制混凝土构件，预计明年第一季开始，2025年第二季完成。

另一项合同是为位于亚历山大路一家医院的改善工程提供和交付预制混凝土构件，预计在今年第四季开始，明年第二季完成。这两项合同使集团的最新订单达到约3亿5800万元，其中包括2亿5860万元的建筑项目和9940万元的预制供应和交付合同。

3.吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）星期四闭市后宣布，信托和吉宝基础建设基金管理公司（Keppel Infrastructure Fund Management）的子公司签署备忘录，共同探索海水淡化的低碳解决方案。此外，双方也将探索提高海水淡化、中水回用和废水处理的运营效率和可持续性技术。