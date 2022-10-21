过去三年每年约有400名高楼抛烟蒂者被抓

（早报讯）国家环境局在2019年至2021年间，每年对约400名高楼抛烟蒂的违例者采取执法行动。当局在今年首九个月，已对近130名违例者采取了执法行动。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（10月20日）书面答复议员关于高楼抛物的询问时说，环境局过去四年来所取缔的高楼抛物行为中，54%的案件与烟蒂有关。其中，约95%的案件被当局所部署的摄像机拍下。

傅海燕说，从摄像机成功拍下高楼扔烟蒂的行为算起，环境局一般需10个星期到六个月的时间来采取执法行动，所需时间视案件的复杂程度而定。

“很多时候，我们的摄像机无法拍到高楼抛物的行为。在许多情况下，尽管我们已尽最大努力，并已有证据显示某个特定单位犯下高楼抛物的行为，还是无法确认违例者身份。”

环境局在过去三年调查的高楼抛物案件中，平均有15%无法确认违例者身份。

当局在去年接到约3万2000起有关高楼抛物的反馈。

为加大力度遏制高楼抛物行为，环境局已增设摄像机的部署，并简化调查过程以更快速地向违例者采取执法行动。有鉴于此，案件处理时间在2019年至2021年间缩短25%左右。

傅海燕说，当局下来将探讨通过其他方式更好解决高楼抛物问题，例如考虑怎么让屋主或租户负起更大的责任。