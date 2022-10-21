职总推出新加坡人力学刊 涵盖年轻员工需求调查

（早报讯）在数码时代重塑工会、协助年轻员工在职场迈进及推动劳动队伍和企业转型，全国职工总会首开先河推出人力期刊，通过涵盖学者观点、从业人员见解及工会领袖经验的文章，力求为新加坡人力课题把脉，推进更多与时俱进的劳动政策。

职总秘书长黄志明星期五（10月21日）在职总劳动研究大会上，为首期新加坡人力学刊主持推介仪式。他说，推出人力期刊是职总的另一重大里程碑，期望通过集思广益的方式，带领职工运动至另一层次。

新加坡人力学刊内容多元，除了有学术研究文章、资深工会领袖分享业界趋势，也有针对18至35岁年轻员工群体需求的调查。

第一期新加坡人力学刊共有102页，职总计划每年出版一次。这本免费赠阅的期刊，也是东南亚首创邀请劳资政伙伴及学界代表加入咨询委员会的人力期刊。

除黄志明外，六人咨询委员会成员还包括职总助理秘书长郑德源、新加坡经济发展局主席马宣仁医生、新加坡国立大学校长陈永财教授、新加坡管理大学经济学院院长云天德教授，以及新加坡全国雇主联合会副总裁亚历山大（Alexander C.Melchers）。

编辑委员会则由六所大学的学者和工会领袖代表组成，以提供涵盖所有利益相关者的观点和内容。

公众可从职总网站下载电子版人力期刊。