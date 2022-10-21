我国去年资产管理规模增16.4%达5万4000亿元

（早报讯）我国吸引许多国际和区域资金流入，去年我国资产管理行业的资产管理规模同比增长16.4%至5万4000亿元，是1998年统计数据以来的最高水平。

根据新加坡金融管理局在星期五（10月21日）发表的《2021年新加坡资产管理调查》报告。

去年资产管理规模（Asset Under Management，简称AUM）增加，主要原因是新的净资金流入（net inflow）和估值收益（valuation gain）上升。

净资金流入高达4480亿元，占了AUM增幅的58.9%，其余增幅则是由估值收益推动。

新加坡是资产经理和投资者进入区域投资市场的门户，去年有78%的AUM资金来自海外，而投资于海外资产的AUM资金占90%。

我国的资产管理业发展迅速，获得营业执照的资产管理公司去年增加15%至1108家。截至本月中，共有420多家基金管理公司在本地设立660家可变动资本公司（VCC）。

另类资产类别AUM同比增长30%至1万2300亿元。其中，私募股权、风险创投和对冲基金分别增长42%、48%和30%。

投资者因为地缘政治和宏观经济风险而更为谨慎，金管局预测，今年全年的AUM增长会放缓。尽管如，仍有不少国际和区域资产管理公司有意在新加坡设立办事处，或让本地办事处负责国际业务。