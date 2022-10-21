本地股市早盘下滑0.98％

（早报讯）全球经济衰退担忧使得投资者整体情绪复杂，亚太股市星期五（10月21日）早盘表现低迷，跌多涨少。新加坡海峡时报指数截至午休时下滑29.55点或0.98％，报2993.15点。

截至11时45分，亚太股市多数下跌。除了上海和香港分别上升0.50%和0.07%，悉尼、台湾、日本、韩国和深圳分别下滑0.68%、0.34%、0.20%、0.07%和0.03%。

海指成份股方面，除了三只上扬，其余都下滑。领跌的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和凯德腾飞瑞资（CapitaLand Ascendas REIT），分别下滑4.24％和3.52％，报1.58元和2.47元。

大华银行发布的报告指出，费城联储局主席哈克（Patrick Harker）说，联储局今年预计会将利率上调至“远高于”4％的水平，同时考虑到抑制通胀缺乏进展，不排除在有必要时进一步加息，到了明年才停止加息。

City Index和Forex.com的市场分析师法瓦德（Fawad Razaqzada）对彭博社说，股市还没有走出困境，在高通胀和低增长的环境下，对央行进一步收紧政策的担忧意味着投资者会避开大举买入股票，即便股票处于相对便宜的水平。

另一方面，英国首相特拉斯宣布辞职，彭博社报道指出，许多投资者预计英国下一个首相能作出让市场恢复稳定的政策决定，让市场恢复平静。有些交易员则认为，在新首相上任之前，市场预计出现波动。