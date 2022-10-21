政府2021财年发放约1.77亿元ComCare援助金 比前年少25%

（早报讯）相较于冠病疫情刚暴发时，上个财政年获得社区关怀计划援助的家庭略微减少，政府发放的1亿7700万元援助金也比2020财年的2亿3600万元少约25％。

根据社会及家庭发展部星期五（10月21日）发布的社区关怀计划（ComCare）2021财年报告，4万4654户家庭获得社区关怀计划援助，比2020财年的4万6147户家庭少约3％。当局指出，上财年发放的援助金仍比疫情前每年平均的1亿3600万元高。

约3万4000户家庭获得中短期援助，比2020财年的约3万6000户家庭少约5％。社会及家庭发展部指出，疫情前的三个财年，获得中短期援助的家庭平均每年约2万8000户。因冠病疫情带来的经济冲击，加上当局自动延长受惠者的支援，2020财年的受惠人数有所激增。

接受长期援助的家庭也少了约4％，从2020财年约4100户家庭减至约3900户家庭。当局说，下降的趋势与过去几年相同，其中原因是更多人继续工作并从其他乐龄援助计划如乐龄补贴计划得到帮助。长期援助提供给那些因年纪大、健康原因或体障，没有收入和家人支持的受惠者，主要是65岁及以上的年长者。

学生托管费援助的受惠者则增加12％，从2020财年的约1万人增至1万1000人，其中原因包括托管费援助的合格条件放宽，以及2014年的公民新生儿增加，以致2021年入学的学生更多。

获暂时援助者减少约21％

除了长期和中短期援助，社区关怀计划也包括暂时援助项目，提供现金、食品或礼券等来帮助需要解决燃眉之急的家庭。上个财年，获得暂时援助的受惠者少了约21％，从2020财年约9400人减少至约7400人。当局指出，这与疫情前的情况相近，2017财年至2019财年，平均每年约7200人获得暂时援助。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高指出，报告反映家庭与个人正逐渐从疫情的冲击中恢复，但政府会继续留意可影响新加坡人生计的局势，包括通货膨胀导致的高生活费，必要时为低收入群体提供更多支援。

社会及家庭发展部今年就推出临时措施，为新申请ComCare的受惠者提供至少六个月的援助，现有受惠者也可申请领取至少多三个月的援助。