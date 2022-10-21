组屋10楼窗台放刀子 居民忧坠落砸伤人

（早报讯）蔡厝港组屋10楼的住户，把刀子和汤匙等厨具摆放在厨房窗台上，随时可能掉下楼，造成安全隐患。

住在蔡厝港62街第602座组屋的曾姓女居民（24岁，学生）告诉《联合早报》，过去两年，该座组屋10楼一个单位的住户，经常把汤匙和叉子等厨具放在厨房的窗台上，最近连刀子都放。她担心住户开窗时，可能会把窗台上的厨具推下楼，砸到楼下的公众。

她说：“我和邻居不熟，没有向他们反映，或向当局投诉。可是，最近他们连刀子都放在窗台上，十分危险。”

记者到涉事的10楼单位敲门时，一名看似30来岁的男子应门。他用英语告诉记者，他是租户，住在这里四年，单位共有六名租户。

“我不用厨房，也很少和其他租户交流，不知道他们为何会将刀子放在窗台上。”他说，他会把刀子收进来。

10楼单位租户受访时答应稍后会将刀子移走，曾姓读者发照片给记者说，对方只是将刀子收回单位里，其他的厨具仍原封不动。（受访者提供）

曾姓读者过后发照片给记者说，对方只是将刀子收回单位里，其他的厨具仍原封不动。

附近居民许缘婷（24岁，行政人员）也说，附近有一间幼儿园，孩童有时会在附近玩耍。“万一刀子不小心掉下楼，伤到孩子，后果不堪设想。”

马西岭—油池市镇理事会发言人答复《联合早报》询问时说，当局非常重视公共安全，已告知该单位的住户将窗台上的物品收进来。

发言人也提醒公众，切勿将物品放在窗台上，以免掉下楼。