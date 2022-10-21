盗用过世房客信用卡 骗亲友签手机配套 男子入狱

盗刷过世房客的银行卡，串通好友骗多名亲友申请手机配套变卖手机，还以帮忙找工为幌子骗了不少老人，男子星期五早上被判入狱11个月。

被告陈国安（30岁）星期五（10月21日）早上承认五项欺骗罪名，其余八项罪名交由法官考虑后判刑。

根据案情，被告的父亲曾有一名刘姓的男租客，男房客过世后，被告在房里发现了对方的银行卡，决定拿来盗刷，于2017年到各种商店花了5000多元。

被告与好友陈文华（51岁）因缺钱用，在2019年计划犯案，骗身边的亲友，利用他们的身份证签配套后，换取手机转卖。

为了让亲友上当，两人谎称能够帮他们“领取”技能创前程培训（SkillsFuture）补贴，但他们得帮忙申请手机配套，交出手机。

他们变卖手机后，将一部分的钱给亲友谎称是“补贴”，但亲友因此欠下电信公司巨款。

除此之外，他们也骗了不少正在找工的老人，受害人都是通过熟人认识两名被告，或在路上被两人搭讪。两人谎称能帮助他们找工或申请成为送餐员，同样骗他们申请配套转卖手机，将一部分钱给他们当做是首月“薪水”。被骗老人的年龄都介于60多到80多岁。

两人得手后失联，多人报警后，警方将两人逮捕。

同伙陈文华承认八项欺骗及触犯公司法令的罪名，其余14项罪名交由法官下判时考虑，星期五早上被判入狱20个月及罚款4000元。（人名译音）