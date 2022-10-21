涉私吞和收下电子烟弹或漏税烟 六人被控上庭

（早报讯）替卫生科学局进行执法行动的策安职员涉嫌私吞价值227元的电子烟弹，策安分公司的执法助理主管也被指冒签两份违规呈报表，他们与四名涉嫌收下漏税香烟和电子烟的男子，星期五（10月21日）被控上国家法院。

根据贪污调查局发出的文告，六名来自马来西亚的男子，因涉嫌失信、不诚实接收赃物和伪造文件被控上庭。

其中，33岁的周顺龙案发时受雇于策安（Certis），他被控一项严重失信罪，指他在2021年10月至2022年1月，替卫生科学局进行执法行动时，失信八盒电子烟弹和15个电子烟弹，价值共227元。

努阿玛里（35岁）案发时则在策安集团属下的人力优势（People Advantage）担任执法助理主管。他被指在2022年3月17日，原本应该发出违规呈报表给两名涉嫌拥有违禁烟草制品的人，却在两份文件上冒签两人的名字，被控两项伪造文件的罪名。

另外四人则在2021年至今年7月之间，涉嫌收下5元至1417元不等的漏税烟或电子烟，而这些都是公务员失信所得的赃物。其中两人也被指持有不少电子烟和配件。

六人星期五一同面控，但没揭露他们之间的关系。

他们在庭上表示有意认罪，法官批准他们分别以5000元和1万元保释在外，案展11月18日审理，六人料认罪。