不满德士切入车道 奥迪男两次超车拦截

（早报讯）不满德士切入车道，驾驶奥迪的男子两次鲁莽超车拦截，还下车质问德士司机，星期四（10月20日）被判坐牢四天，各级驾照吊销四个月。

这起路霸事件发生在2021年12月13日早上9时25分，地点在裕廊镇大会堂路（Jurong Town Hall Road）往德曼花园弯方向的路段。

被告邹新（35岁，译音）面对一项鲁莽行为危害他人生命安全的控状。

案情显示，被告事发时在裕廊镇大会堂路上行驶，右侧前方则有一辆德士。后来，德士切入被告车道，被告放慢车速并鸣笛。

被告感到不满，切入反方向车道超车，之后停在德士前面，企图挡住德士去向。

德士司机不想惹事，选择继续行驶。不过，被告不肯罢休，他尾随德士，再次超车，并突然停在德士前方，导致德士以及德士后方的车子必须紧急刹车。

图开乘客门阻离开

被告这时下车，示意要德士司机（55岁）下车与他对质。不过，德士司机选择继续行驶，以送乘客抵达目的地。

被告见状，立即冲上前并试图打开乘客的车门，幸好德士及时离开，车门也自动锁上。

行车记录器拍下罪行

被告的罪行被行车记录器拍下，视频被上载到网上。

控方陈词时表示，被告没有顾及自己、德士司机、乘客、以及其他公路使用者的安全，行为可导致严重后果，求法官判被告坐牢至少一周，吊销执照半年。

被告代表律师则表示，被告案发时开车去上班，因工作压力才会犯罪，求法官不要吊销被告执照。