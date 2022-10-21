用大麻做成糖果 室内打灯种大麻 肃毒局逮捕117人

（早报讯）中央肃毒局展开为期两周的突击行动，逮捕117名涉毒男女，起获大麻制造成的五颜六色糖果，有嫌犯甚至在家里搭起控制气温和湿度的迷你温室，在室内种植大麻。

中央肃毒局星期五（10月21日）发文告说，当局在10月10日至21日期间，在万国、武吉巴督、金文泰等全岛各地展开缉毒行动，逮捕了117人。

在其中一起案件中，移民与关卡局人员星期三（19日）在邮包检查部门（Parcel Post Section）发现一个包裹有异样，检查后搜出19包相信含有大麻的糖果，之后交由肃毒局调查。

肃毒员当天立刻突击勿洛蓄水池路的一个住宅单位，一名30岁的新加坡籍男子因涉嫌毒品相关罪行被逮捕。他也是包裹的收件人。

另外，肃毒员在单位内起获了约96克相信是大麻的植物、三株相信是大麻的盆栽，以及用于种植大麻的各种设备。

男子种植大麻的设备“齐全”，包括搭建了一个控制气温和湿度的迷你温室。（中央肃毒局提供）

照片显示，男子种植大麻的设备“齐全”，包括搭建了一个控制气温和湿度的迷你温室。男子也使用铝箔纸来包住迷你温室，从手法上来看，像是为了确保大麻能充分吸收光线。

另外一起案件发生在上星期六（15日），移民局人员在一个邮寄包裹里的五包糖果内，查出疑似含大麻成分，将案件交给肃毒局进一步调查。

移民局人员在一个邮寄包裹里的五包糖果内，查出疑似含大麻成分，将案件交给肃毒局进一步调查。（中央肃毒局提供）

肃毒局当天展开后续行动，在罗弄阿苏的一个私宅内逮捕了一名26岁新加坡男子和一名23岁新加坡女子，并查获毒品用具。

在全岛各地展开的行动中，肃毒局查获约38克海洛英、52克冰毒、254克大麻、180克大麻制品、三株大麻、7克新化合致幻药（NPS）、4克摇头丸药片、五枚LSD（麦角酰二乙胺）邮票和一瓶疑含有羟基丁酸钠（GHB）的液体等毒品。这些毒品的黑市价约1万9000元。

针对所有嫌犯的调查，仍在进行中。