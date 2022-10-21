参加葡萄牙半铁人三项 狮城男子在游泳项目出事

（早报讯）36岁新加坡籍男子到葡萄牙参加半铁人三项赛，不幸在游泳项目出事，送院途中不治。

这起事故发生在葡萄牙西部里斯本大区的沿海城市卡斯凯什（Cascais），死者郑辉胜（Derrick Tee Hui Sheng，音译）是在当地时间10月15日遭遇不幸。

死者出事时，正在参加由1.9公里游泳、90公里骑行及21公里半马拉松组成的葡萄牙半铁人三项赛（Ironman 70.3 Portugal），他是在游泳项目中出事的。

主办方葡萄牙铁人三项总会在脸书贴文证实，一名铁人三项参赛者在游泳项目中出事，医护人员立即提供医疗急救，男子在送院途中不幸离世。

“我们向死者的家属和朋友送上慰问，并会在这个艰难时刻，继续提供必要的帮助。”

据当地媒体报道，葡萄牙铁人三项赛于2011年首次举办，今年的葡萄牙半铁人三项赛有约4800人参加。

CoachCox网站上的资料显示，死者生前活跃于铁人三项运动，自2016年起，到过印度尼西亚、澳大利亚及菲律宾参加至少六次比赛，其中四次完赛，完成时间都少过六个半小时，最好一次的成绩是5小时09分。一般参赛者的完成时间约为六个小时。

据了解，新加坡驻里斯本名誉领事正为死者的家属提供协助。