非成熟市镇五房式预购组屋 今年首三季平均价为47万6000元

（早报讯）非成熟市镇五房式预购组屋，今年首三季的平均售价是47万6000元。

根据建屋发展局提供给《联合早报》的数据，这与2019年相比仅增加约5%，当时的平均售价是45万4000元。

同样是在非成熟市镇，三房式预购组屋今年首三季的平均售价是22万9000元，与2019年的22万4000元相差不远；二房式灵活单位今年首三季的平均售价则是14万7000元，与2019年的13万9000元相比，增加约6%。

早前报道，非成熟市镇四房式预购组屋的平均售价过去三年也相对平稳，今年首三季为34万8000元，与2019年的34万1000元相差不远。

建屋局说，当局得以在2019年至2022年首三季之间，保持非成熟市镇各类型组屋售价相对平稳，是因为增加了津贴，将新组屋维持在可负担的价格。

建屋局重申，当局会根据附近类似转售组屋的售价，以及个别新组屋的属性和当前市场条件，来确定新组屋市价，再在这个基础上提供大量津贴，确保新组屋售价是可负担的。

为满足强劲的住屋需求，建屋局一直在增加预购组屋的供应，将在今明两年每年推出多达2万3000个单位。

由于非成熟市镇的组屋价格一般较可负担，当局预计今年总共会推出约1万2800个非成熟市镇新组屋，比2021年多出约3550个单位（约38%）。如此一来，买家可在更多地点选购到更多价格可负担得起的组屋。