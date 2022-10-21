全家齐聚庆屠妖节 却被火神扫了兴

（早报讯）一家大小提前欢庆屠妖节，不料却疑因厨房石油气罐泄漏引发火患。

武吉巴督34街343座组屋星期四（10月20日）下午4时许发生火患，初步调查显示起火原因可能是液化石油气罐泄漏，伴有明火导致。

火患发生时，共有八人在单位内，其中七人在民防人员抵达前，自行疏散。另一名在睡房中的男子则由民防人员救出，他因吸入过多浓烟被送往中央医院治疗。

住在失火单位隔壁的李姓会计师（50多岁）受访时说，失火单位内住着一对年迈夫妻，其他家人星期四上门，相信是为了提前庆祝屠妖节。

邻居善娣（62岁）说，事发时她在睡午觉，在下午4时45分左右突然被帮佣慌忙叫醒，她那时才发现滚滚浓烟从窗外冒进来。

“火患发生后，楼下聚集了五六十人，我听很多人说火患是从厨房开始的。”

所幸善娣的单位没有被火势波及，但屋内的烟味一直到晚上8至9时才逐渐散去。

在这里住了近35年的她说，“我们一直都是用液化石油气，因此知道其中的危险。我每次都会叮嘱帮佣小心使用，用完后一定要关好。”

曾姓邻居（27岁，地产经理）说，火患发生后，民防人员很快就到来将火势扑灭。

三年前搬过来后，她才从管道煤气转用液化石油气。由于没有经常下厨，她觉得液化石油气相对比较实惠。