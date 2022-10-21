用伪造警员证骗人转账 24人损失高达150万元

（早报讯）假冒新加坡警察的诈骗团伙四处出击，10月份至今已有至少24人上当，损失金额高达150万元，其中单一受害者损失的最高金额是19万9000元。

新加坡警察部队星期五（10月21日）发文告称，在这类骗局中，骗子会先假扮银行人员致电受害者，确认是否曾用信用卡在樟宜机场购买高档名牌包。

受害者矢口否认后，骗子就会声称将调查相关的不明交易，把受害者转介到另一个号码报警。

受害者按指示用WhatsApp联系假冒警员的骗子后，还会收到伪造的警员证，上面附有警员的姓名和头像，似假还真。

以此博取信任后，骗子会向受害者索取个人信息、户口余额和信用卡号码等资料，再提供伪造的报案记录。

他们也会提供另一个“调查官”的号码，让受害者配合进行金融犯罪调查。

“调查官”这时会要求受害者把钱汇到一个安全的银行账号，以证明自己的清白。他们也承诺在48小时后退钱。

直到联系到真的银行和警方后，辗转周旋于多个骗子的受害者才发现自己坠入骗局。

文告说，本月至今已有至少24人受骗，损失金额高达150万元。

警方呼吁民众，不要理会声称用来调查罪案的转账要求。警方不会向民众索取银行户口、金额和密码，也不会要求民众转账，更不会通过线上平台发送警员证来证明身份。

文告也提醒民众不要在电话中提供个人信息和银行资料，包括网络银行用户名、密码及一次性密码；更不要跟从电话的指示进行转账。

接到相关通知时，民众应该先向可信任的朋友或亲戚商量，避免在骗子的施压下冲动行事。

若有任何疑问，可拨打999热线，或向邻里警局求助。