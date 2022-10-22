长周末出国热 有兑换商令吉泰铢卖断货

（早报讯）屠妖节长周末掀出国热，加上新元走势强劲，国人争换令吉、泰铢和日元等外币，有兑换商星期五（10月21日）营业不到半天，令吉和泰铢就卖断货。

为应对通胀，新加坡金融管理局上周五（14日）宣布进一步收紧货币政策，使得新元升值。兑换不少外币的汇率持续强劲，当中一新元兑换一令吉汇率冲破3.3大关，升至3.32。《新明日报》记者星期五下午走访位于莱佛士坊的雅吉拱廊（The Arcade）时发现，有兑换商开出一新元兑换3.3令吉的价位，吸引顾客在门前大排长龙。

雅吉拱廊的兑换商员工斯坎达告诉记者，他最近每天能卖出15万令吉，约5万新元，卖令吉的收入占每天收入的60%。“此外，日元销量也向好，我们每天能卖出6.4亿日元（6万新元），占收入的其余40%。”

Hasan Trading Money Exchange兑换商伊斯迈说，长假前的这周，来换令吉的顾客多了一两成，有人一次过换了1万甚至2万令吉。因雅吉拱廊的兑换商竞争激烈，他不想被迫压低价格卖令吉，因此不会进多。“我进了10万令吉，下午前就卖断货了。”

Money Matters兑换商黄姓女员工则透露，公共假期来临，泰铢和令吉最吃香，一天能卖约35万泰铢（1.3万新元）。“前几天卖得也不错，但今天（星期五）尤其多，可能不少人今晚或明天一早要出国。今天进了30万泰铢，营业三小时到下午1点就卖断货了。”

林姓女学生（22岁）星期五下午来换几百元新币价值的泰铢。她受访时说，父母平常工作忙，好不容易趁长周末，全家要去曼谷玩四天。“刚好赶上现在汇率不错，新元很强劲。”

来换日元的卢姓妇女（50岁）则告诉记者，她的妈妈在日本，疫情后的四年来都无法去探望，直到边境重开。“我在网上看到新元兑日元从之前的77涨到现在的103，就赶下来先换3000新元。”