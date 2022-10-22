男子持假驾照开车 出车祸图骗交警

（早报讯）男子屡次考驾照失败，最后花200元跟别人买假“驾照”，岂料一次发生车祸后，他还掏出驾照给交警，企图蒙骗过关。

47岁的默哈莫·海林（技术人员）星期五（10月21日）承认无照驾驶以及在没有保险的情况下驾驶，另一项抵触公路交通法令的罪行则交由法官下判时一并考虑。

被告已婚，妻子是32岁的本地华族女子，持有中国的永久居民。事发时，被告所开的汽车是妻子名下的。

连妻都隐瞒

调查揭露，2019年11月16日傍晚6时许，被告开车载妻子和孩子到裕廊IMM商场购买日常用品，接着要带他们到西海岸公园吃晚餐。

晚上8时18分，被告开着车子来到西海岸大道（West Coast Highway）往西海岸路的方向，在西海岸连路的T字路口，等交通灯转绿后，没注意路况就右转进入停车场。

此时，一辆直行的电单车正好往他的方向行驶，结果撞上，造成54岁的骑士摔倒。

当交警抵达现场时，被告掏出“驾照”，交警检查后发现他并没有考到驾照。

被告承认，驾照是三个月前花200元在油站跟一名不认识的华族男子购买的。他说，他考驾照屡次失败，2019年8月，他又一次失败后才买伪造的驾照。

被告说，他把钱和照片交给对方，三天后回去取，就得到印有他名字和身份证号码的“驾照”了。

他用这驾照让妻子以为自己考到了，妻子才会让他开车。

两年后又偷开车被捉

被捉一次不怕，被告两年后又偷偷开妻子的车外出购物，再次被捉。

去年7月26日下午4时许，被告在妻子出去工作时，没得到妻子的允许，拿走车钥匙，开着车到义顺逛街。

回程中，被告被交警拦下检查，又被捉到无照驾驶。

主控官说，被告毫无悔意，被发现无照驾驶后仍瞒着妻子开她的车外出，因此应当严惩，判被告坐牢12到20周，罚款3000元和吊销各级执照36个月。

判监12周 吊照36个月罚3000元

被告求情说，他还有两个分别七岁和九岁的孩子要照顾，还得照顾父亲，自己又丢了工作，恳求法官从轻发落。

法官最终判他坐牢12周，罚款3000元以及吊销各级执照36个月。