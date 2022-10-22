海外出现儿童服用受污染药水死亡 卫科局：药水未在本地贩售

（早报讯）海外出现儿童服用药水和药用糖浆后肾脏受损或死亡。新加坡卫生科学局指出，受影响药物没有在本地注册，也没有在本地贩售。

卫科局星期六（10月22日）发文告说，他们注意到有海外报道指，有儿童服用药水和药用糖浆后肾脏受损或死亡。这些案例怀疑和药物被有毒化学物质——二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）污染有关。

卫科局说，受影响的药物包括咳嗽、感冒、流感和发烧药。这些药物分别是：

PT Konimex生产的Termorex Fever

PT Yarindo Farmatama生产的Flurin DMP Sirup

Universal Pharmaceutical Industries生产的Unibebi Cough Sirup、Unibebi Sirup Fever和Unibebi Fever Drops

Maiden Pharmaceuticals Ltd生产的Promethazine Oral Solution、Kofexmalin Baby Cough Syrup、Makoff Baby Cough Syrup和Magrip N Cold Syrup

卫科局指出，这些药物没有在本地登记，至今也没有发现它们在本地贩售。卫科局也没有接到医疗人员的通报，指有儿童因服用了受污染的药水和药用糖浆出现肾脏受损或死亡的案件，因此没有停止在本地销售或供应药水和药用糖浆。

卫科局说，虽然受影响药物没有在本地登记，但一些公众可能在海外或从不熟悉的来源获取了药物。他们应该留意健康状况，若有不适应求医。

卫科局提醒，公众在网上或从不熟悉的来源购买健康产品时要小心，因为他们不知道这些产品是在哪里或如何制造，也不知道是否含有害成分。若从网上购买健康产品，应从在本地有零售业务或是信誉良好的零售商网站购买。

卫科局会密切关注事态发展和加强监测，确保在本地的药物能安全服用。若发现问题，卫科局会尽快通知公众及采取必要措施，如召回受影响药物或停止销售和供应这些药物。