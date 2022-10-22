内政部邀英国亿万富豪来新 与尚穆根电视直播辩论死刑课题

（早报讯）我国内政部邀请英国亿万富翁布兰森到新加坡，就本地对毒品和死刑的态度，与内政部长兼律政部长尚穆根展开电视直播辩论。

内政部是在星期六（10月22日）回应布兰森（Richard Branson）10月10日所发的博客贴文时发出这项邀请。“布兰森先生可以利用这个平台向新加坡人证明我们的做法是错误的，以及说明新加坡为什么应废除那些让人民免受毒品祸害的法律。”

内政部也说，布兰森飞来我国的机票费用及住宿将由当局承担。

尚穆根星期六晚间在社交媒体贴文，说他希望布兰森能够接受邀请。“如果他相信言论自由，以及他的陈述是真实的。”

截至晚间10时，布兰森仍未回应内政部的邀请。

10月10日是“世界反对死刑日”，布兰森在一篇题为《新加坡你怎么了？》的博客贴文中，指新加坡顽固地坚持执行死刑，尤其是针对毒品犯罪，是“站在历史错误的一边”，而且“执行死刑的频率日益增加”是“新加坡声誉的污点”。

他早前也曾发文反对我国处死马来西亚籍运毒死囚纳加恩德兰（Nagaenthran），并说我国罔顾纳加恩德兰是“有据可依的智障者”，坚持将对方正法。

对此，内政部重申，新加坡法院裁定纳加恩德兰能够理解自己的犯罪行为，并不是一名智障者，由辩方传召的精神科医生在供证时也确认了这一点，因此布兰森指责新加坡违背国际义务，处死“有残疾”的纳加恩德兰，这种说法不能成立。

内政部说，布兰森有权发表他自己的意见，这些观点可能在英国获得广泛的接受，但新加坡不认为布兰森或者任何西方人有权将他们的价值观强加在其他社会之上。“我们也不认为一个在19世纪发动两场战争迫使中国人接受鸦片进口的国家，在道义上有资格就毒品课题对亚洲指手画脚。”

内政部也说，绝大多数人对我国毒品及死刑政策的效果感到满意，而且就吸毒成瘾问题而言，英国的情况逐渐恶化，而在新加坡，情况稳步改善。