王乙康：冠病疫情下来一两周料好转 但医院急诊部仍忙碌

（早报讯）本地冠病疫情下来一两个星期料继续好转，但卫生部长王乙康提醒，医院急诊部仍会非常忙碌。

过去几周，医院急诊部出现大量病患，导致一些医院的等候住院时间长达50个小时。三大医疗集群星期五（10月21日）发表联合文告，呼吁公众若非情况紧急，应避免到急诊部求医。

王乙康星期天（10月23日）上午为武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合体育及社区中心的室内体育馆主持开幕。他接受媒体访问时说，急诊部自今年初就非常忙碌，但出现前两波奥密克戎疫情，以及这波由XBB变种毒株引发的疫情时，情况就更加严重了。

前往急诊部的冠病患者人数并没有剧增。多数患者的病情与冠病无关，却因新一波疫情而加剧。

他举例说，医院楼上的病房可能原本只占用200个病床，但因为新一波疫情而占用了600个，楼下的急诊部就更难把患者转移至楼上的病房。

王乙康认为，从这些经验可以吸取两个教训。虽然冠病疫情已趋稳，民众的生活也恢复正常，可以不戴口罩参与聚会，“但不要忘记，对卫生部和医院来说，生活还没恢复正常”。

他也提醒公众继续全力支持和关怀医护人员，就像在疫情高峰时那样。“我们希望医护人员能团结起来，提振士气，卫生部也会竭尽所能帮助他们。”