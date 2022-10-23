屋内满纸皮 阿叔逃火海

（早报讯）组屋单位失火狂烧，男屋主受困厕所，民防部队破门救人。这起火患发生于星期六（10月22日）晚上10时50分左右，地点是武吉班让万吉路第276座组屋的七楼单位。

《新明日报》记者星期天（23日）早上走访事发处，失火单位外的走廊被熏黑，工作人员正在清理杂物，民防人员也进出单位进行调查。

九楼居民赵先生（50岁，行政人员）告诉《新明日报》记者，星期六晚上回家看到楼下单位冒烟，赶紧叫家人疏散。

“当时到我家做客的朋友赶紧打电话通知民防部队，我们随即分别通知屋主和其他居民。我到失火单位前去敲门却没人应门，门打开了一点后，看到客厅已是一片火海，地板上堆满了纸皮。”

同层邻居林秀梅（76岁，退休人士）透露，男屋主的母亲和弟弟早年已去世，他之后独居此处。

另一名不愿透露姓名的邻居则说，时常看见男屋主不时在附近捡纸皮。

受困主人房厕所

武吉班让区议员连荣华星期天早上探访受影响居民时表示，失火单位屋主入院后情况稳定，有关单位将给予援助，而隔壁邻居住家的天花板被熏黑、窗户破裂，他们也会派人前来协助。

民防部队受询时证实，民防抵达时必须强行进入单位，火势涉及客厅，消防员用水枪灭火。期间，他们从主人房厕所救出一名受困人士。由于吸入浓烟，他由医疗人员检查后，送往新加坡中央医院救治。

九旬嬷脚没力 冒险搭电梯

住在九楼的林文莲（90岁）受访说，事发时正在看电视，经邻居通知后，和媳妇立刻走楼梯下楼。“不过，我的双腿不便，无法走得太快。走到七楼后，只能乘搭电梯。”

在民防部队的协助下，约100人即时疏散，失火原因仍在调查中。