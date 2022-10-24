【屠妖节】李显龙总理提醒国人保持警惕 战胜这波疫情

（早报讯）星期一（10月24日）是屠妖节，李显龙总理祝贺国人屠妖节快乐，也不忘提醒大家继续注意安全，采取防范措施，以便战胜最近由奥密克戎变种毒株XBB引发的冠病疫情。

李总理在脸书贴文说，今年公众可以像跟疫情前一样，与亲朋戚友一起庆祝屠妖节。他指出，我们经历了一波又一波的疫情，但还没完全摆脱病毒，最近因为变种毒株XBB和重新感染的病例，确诊病患急速增加。

“当我们与至爱聚会庆祝邪不胜正、光明战胜黑暗时，请继续注意安全，采取防范措施，希望我们很快就能战胜这一波疫情。”

战胜黑暗进入光明 王瑞杰：反思两年半的抗疫旅程

屠妖节也称光明节或排灯节。一些政要纷纷在脸书贴文祝贺印度社群屠妖节快乐，也把冠病疫情比喻为黑暗，说从疫情中恢复等于战胜疫情，进入了光明。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰说，当我们在屠妖节庆祝光明战胜黑暗、邪不胜正时，也反思过去两年半的抗疫旅程。

“对抗冠病大流行是个黑暗和艰苦时期，但感谢所有新加坡人的集体努力，我们最终得以进入光明。这场大流行尚未彻底结束，但我们学习与病毒共存。我希望印度教徒今年能有更大的庆祝活动，与至爱的人共享更美好的时光。”

副总理兼财政部长黄循财也祝愿今年灯节的庆祝带来快乐、繁荣和幸福，“让我们继续加强家人和朋友之间的亲情”。

内政部长兼律政部长尚穆根说：“摆脱黑暗，进入光明，过去的两年（疫情）大家感同身受，祝愿庆祝屠妖节的人，屠妖节快乐！”