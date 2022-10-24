长周末去新山塞五小时 狮城女走两公里解急

（早报讯）长周末到马来西亚游玩，狮城女关卡塞车五小时，途中人有三急，只能徒步走两公里找厕所。

恰逢屠妖节的长周末吸引大批公众在上周五（10月21日）和周六（22日）进入马国，黄欣谊（21岁，自由业内容创造者）在社交平台TikTok上载视频说，她在22日与七名友人通过大士关卡开车到马国，结果碰到五小时的大塞车，还因急需如厕，走了两公里找厕所。

她星期一（24日）早上受访时说，他们清晨5时30分出发，通过大士关卡后就受困车龙，由于等待时间变长，许多人需要下车如厕，但附近却没有任何厕所，他们只能向马国关卡人员询问最靠近的厕所地点。

黄欣谊说，那些急需如厕的公众起初获准进入关卡使用厕所，但关卡人员后来为控制人潮禁止他们使用，导致许多人得徒步到更远的地方找厕所。

她透露，自己步行两公里去的那间厕所靠近马国关卡，当时已有许多人排队等待。

“这是第一次在等待通关途中要走那么远上厕所，可说是印象深刻的体验。”

她补充，当局已经尽全力管控人潮，但人流量实在太多，她最终等了五小时，才在上午11时通关。

“但这不会阻止我再到马国，如果当局考虑在长堤设置流动厕所也是个不错的选择。”

另一名常去马国的颜姓女子（34岁）则说，大士关卡路途较远，小男生还能用水瓶解决问题，但女生就只能忍住。

“我在通过关卡后会上厕所，然后不喝水，避免途中需上厕所。”