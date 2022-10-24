包包被扯以为有人开玩笑 老妇后来才惊觉是打抢

（早报讯）上班途中遭抢走包包，七旬老妇受访称，当时以为有人和她开玩笑，后来惊觉对方是来打抢，不断问他：“你这是在干嘛？”

《新明日报》星期天（10月23日）报道，七旬老妇星期六（22日）早上8时45分走去上班途中，在金文泰2道附近被打抢，期间还被推倒在地。

记者辗转联系上受害者谢姓老妇（76岁，客服人员），她受访时说，当天走到金文泰第354座组屋时，突然感觉手上的包包被人拉扯。

“我转身看到一名印籍男子在抢我的包，一时反应不过来，以为谁在和我开玩笑，后来才惊觉是抢劫。”

她指出，由于时间尚早，附近店家仍未开店，她无人可求助，便奋力抵抗，紧紧拉住手上的包包不放。

“我当时没喊，只是不断地问他，这是在干嘛？但他不发一语。”

结果，劫匪见老妇抵死不从，就将她推倒在地，最终抢走包包，拔腿逃跑。

老妇说：“整个过程不到几分钟，我事后尝试追上去，但他一下子就不见踪影。我之后步行到公司向同事求助，请她们帮忙报警。”

她坦言，虽未在事故中受伤，但受到惊吓，并指自己住在该区40多年，且16年来每天风雨不改，走相同的路程去上班，从未想过会被打抢。

“没想到大白天会发生这样的事，子女都庆幸我毫发无伤，叫我以后不要走那条路上下班，我以后会更加小心。”

涉抢千元财物42岁男子被控

涉嫌抢走1030元财物，42岁男子星期一（24日）被控。

警方日前发文告说，金文泰警署警员接获通报后，在三小时内将42岁男子逮捕归案。

根据控状，维贾扬（42岁）被指抢劫了受害者总值1030元的物品，并在过程中蓄意推倒对方，导致她摔倒，因而弄伤了右手腕。

案展下周一（31日）过堂，被告将继续被还押。

根据刑法，被告一旦罪名成立，将面对介于五到20年监禁，以及不少过12下鞭刑。