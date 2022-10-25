星期二开盘可关注股票

（早报讯）美国联邦储备局的态度“鹰转鸽”和美元指数走低，推动市场投资情绪升温。美国星期一（10月24日）隔夜股市延续上周涨势，道琼斯工商指数收涨1.34%，收于31499.62点；标普500指数则下跌1.19％，报3797.34点；纳斯达克指数收跌0.86%，报10952.61点。

摩根士丹利（Morgan Stanley）首席跨资产策略师希茨（Andrew Sheets）说，短期内，市场将得到一些缓解。强劲的财报也给市场一定支撑。

新加坡海峡时报指数上星期五（21日）闭市跌52.75点或1.75％，报2969.95点。本地股市全场成交量12亿5000万股，总交易额10亿3000万元。上升股193只，下跌股316只。

受到隔夜美股的推动，亚洲股市星期二（25日）开盘普涨。悉尼股市上涨0.67%点，而首尔和东京分别上涨0.62%至0.60%。

星期二可关注的本地股票：

*胜科工业（Sembcorp Industries）盘前宣布，获得建屋局与经济发展局共同领导的SolarNova项目，推动集团在我国的太阳能发电量超过500兆峰瓦（MWp）。

*星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）盘前宣布，信托星期一（24日）以4250万澳元（3840万新元）出售澳洲墨尔本港的物业。

*吉宝企业（Keppel Corporation）宣布，集团的非直接子公司“冬眠”子公司（dormant subsidiary）Keppel Fels Baltech OOD已于6月底清盘。集团称，子公司清算不会对集团截至年底的本财年每股收益和每股净资产值产生重大财务影响。

*吉宝太恒美国房地产信托（Keppel Pacific Oak US REIT）宣布，因为信托没有从事美国贸易或业务的运营，所以美国的扣税条例不会用于信托的非美国单位持有人。