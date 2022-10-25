政府将额外投资5000万美元发展人工智能人力 未来五年人工智能学徒人数增加一倍

（早报讯）新加坡将额外投资5000万美元（7111万新元）发展人工智能（AI）人力，在未来五年内将人工智能学徒人数增加一倍。

我国也为人工智能创设新的新加坡国家研究基金会（NRF）奖学金，吸引顶尖研究人员在本地进行突破研究，并招揽和引导崭露头角的人才。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期二（10月25日）在新加坡创新与科技周（SWITCH）的开幕礼上讲话时，做出以上宣布。

他表示，创新面对许多障碍，其中三个主要障碍是“人才不够”、“科技过快”和“绿化过慢”。以上新宣布的计划，为应对“人才不够”的挑战。

谈到应对“科技过快”的障碍，他宣布，我国将在建筑环境先进材料、城市农业以及美容和个人护理等三个增长领域，推出另外三个创新中心（Centres of Innovation），在未来五年扶持多达1500个中小企业，推展的创新项目超过300个。

至于应对“绿化过慢”的障碍，他宣布第四届可持续发展公开创新挑战赛（Sustainability Open Innovation Challenge）的开跑。

淡马锡基金会今年将让宜居挑战（The Liveability Challenge）与可持续发展公开创新挑战赛合作，共有超过200万美元用于支持创新解决方案的开发。

新加坡创新与科技周为期四天，展会和一系列活动在圣淘沙名胜世界举行。